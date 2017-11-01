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Разбор полетов
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Разметка-сетка и приоритет кругового движения. Об изменениях в ПДД - в эфире «Челябинского эха»
01.11.2017 г. 08:42
Фото с сайта 27r.ru
В правила дорожного движения вносят изменения. Теперь на перекрестках появится новая разметка в виде сетки. А движение по кольцу на круговом перекрестке станет приоритетным. Изменения призваны снизить аварийность и уменьшить заторы. Получится ли улучшить ситуацию? Говорим об этом сегодня, 1 ноября, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.
Гости в студии: начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД по Челябинской области Павел Шишаев и профессор кафедры "Автомобильный транспорт" ЮУрГУ Владимир Городокин.
Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы на на нашем сайте по ссылке.
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