  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +4 ... +6 C°
  • +2 ... +4 C°
  • 58.1179р. + 0.2463
  • 67.6434р. + 0.4255
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Разметка-сетка и приоритет кругового движения. Об изменениях в ПДД - в эфире «Челябинского эха»

01.11.2017 г. 08:42

Разметка-сетка и приоритет кругового движения. Об изменениях в ПДД - в эфире «Челябинского эха»
Фото с сайта 27r.ru

В правила дорожного движения вносят изменения. Теперь на перекрестках появится новая разметка в виде сетки. А движение по кольцу на круговом перекрестке станет приоритетным. Изменения призваны снизить аварийность и уменьшить заторы. Получится ли улучшить ситуацию? Говорим об этом сегодня, 1 ноября, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.

Гости в студии: начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД по Челябинской области Павел Шишаев и профессор кафедры "Автомобильный транспорт" ЮУрГУ Владимир Городокин.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78.  Оставляйте вопросы на на нашем сайте по ссылке.

Все новости за 01.11.2017 г.»

Новости на эту тему