Разметка-сетка и приоритет кругового движения. Об изменениях в ПДД - в эфире «Челябинского эха»

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В правила дорожного движения вносят изменения. Теперь на перекрестках появится новая разметка в виде сетки. А движение по кольцу на круговом перекрестке станет приоритетным. Изменения призваны снизить аварийность и уменьшить заторы. Получится ли улучшить ситуацию? Говорим об этом сегодня, 1 ноября, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.

Гости в студии: начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД по Челябинской области Павел Шишаев и профессор кафедры "Автомобильный транспорт" ЮУрГУ Владимир Городокин.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы на на нашем сайте по ссылке.

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