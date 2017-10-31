Стоимость проезда в челябинских автобусах повысилась до 23 рублей

Фото с сайта cheladmin.ru

Это позволило уравнять цену билетов на все виды общественного транспорта. Решение о повышении сегодня, 31 октября, приняли депутаты челябинской городской думы.

"Это сделано для того, чтобы муниципальный транспорт существовал. Сегодня предприятия находятся в тяжелом положении, чтобы из него выйти, необходимы инвестиции", — отметил председатель думы Станислав Мошаров.

Решение вступает в силу с 1 ноября. В гордуме пообещали, что сохранятся все льготы на проезд.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 31.10.2017 г.»