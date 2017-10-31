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Стоимость проезда в челябинских автобусах повысилась до 23 рублей

31.10.2017 г. 16:31

Стоимость проезда в челябинских автобусах повысилась до 23 рублей
Фото с сайта cheladmin.ru

Это позволило уравнять цену билетов на все виды общественного транспорта. Решение о повышении сегодня, 31 октября, приняли депутаты челябинской городской думы.

"Это сделано для того, чтобы муниципальный транспорт существовал. Сегодня предприятия находятся в тяжелом положении, чтобы из него выйти, необходимы инвестиции", — отметил председатель думы Станислав Мошаров.

Решение вступает в силу с 1 ноября. В гордуме пообещали, что сохранятся все льготы на проезд.

 

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