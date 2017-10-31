Челябинск
- +4 ... +6 C°
- +2 ... +4 C°
- 58.1179р. + 0.2463
- 67.6434р. + 0.4255
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинской области ожидаются дождь, мокрый снег и ветер до 24 м/с
31.10.2017 г. 16:29
Фото с сайта mysbor.ru
МЧС выступило с экстренным предупреждением. Погодные условия ухудшатся в среду, 1 ноября. По данным челябинского гидрометцентра, в этот день на Южном Урале ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица. Отдельные порывы ветра будут достигать 24 м/с.
Главное управление МЧС по Челябинской области рекомендует автомобилистам не выезжать на региональные дороги при сильном снегопаде. При поездках на дальние расстояния необходимо иметь с собой запас топлива, продукты и теплую одежду, напомнили в ведомстве.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 31.10.2017 г. Синоптики объяснили причину тумана, который окутал Челябинскую область утром
- 30.10.2017 г. В Челябинске ожидаются дожди и сильный ветер
- 27.10.2017 г. На следующей неделе в Челябинске потеплеет до +7
- 26.10.2017 г. ГИБДД просит водителей не ездить по Челябинской области в ближайшие сутки
- 24.10.2017 г. Центр Челябинска встал в пробках