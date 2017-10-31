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В Челябинской области ожидаются дождь, мокрый снег и ветер до 24 м/с

31.10.2017 г. 16:29

В Челябинской области ожидаются дождь, мокрый снег и ветер до 24 м/с
Фото с сайта mysbor.ru

МЧС выступило с экстренным предупреждением. Погодные условия ухудшатся в среду, 1 ноября. По данным челябинского гидрометцентра, в этот день на Южном Урале ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица. Отдельные порывы ветра будут достигать 24 м/с.

Главное управление МЧС по Челябинской области рекомендует автомобилистам не выезжать на региональные дороги при сильном снегопаде. При поездках на дальние расстояния необходимо иметь с собой запас топлива, продукты и теплую одежду, напомнили в ведомстве.

 

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