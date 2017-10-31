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В Челябинске разрешили сносить незаконные парковки без суда

31.10.2017 г. 15:43

В Челябинске разрешили сносить незаконные парковки без суда
Фото с сайта www.vkpress.ru

Демонтировать будут шлагбаумы, ворота, заборы и плиты, мешающие проезду автомобилей. Изменения в порядок сноса несанкционированных объектов внесли депутаты городской думы. Соответствующее решение было принято из-за участившихся жалоб жителей Челябинска.

"Однако, если жители двора считают, что ограничитель проезда нужен, необходимо принять решение о межевании земли на cобрании собственников и взять землю под свой контроль. И уже на законных основаниях устанавливать шлагбаум", — отметил председатель городской думы Станислав Мошаров.

Работники КУиЗО будут клеить уведомления на объекты, законность которых вызывает сомнения. Если в течение установленного срока владелец парковки не предоставит разрешительные документы, ее снесут.

 

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