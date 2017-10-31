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В Челябинске отметят День лисы

31.10.2017 г. 15:35

В Челябинске отметят День лисы
Фото с сайта karen-dallakyan.livejournal.com

Горожане смогут понаблюдать за дикими животными. Праздник будет организован в приюте "Спаси меня" в среду, 1 ноября. Сейчас там живут три спасенные лисы рыжего и черно-бурого окрасов. Создатель приюта Карен Даллакян поделится интересными фактами о животных.

Центр решил посвятить 2017 год лисам, потому что именно под их покровительством проходит этот год по старославянскому календарю. Челябинцев призывают нести на праздник рисунки, карикатуры, стихи, игрушки и поделки на лисью тематику. Самых активных участников наградят подарками, сообщил Карен Даллакян в "Живом журнале".

 

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