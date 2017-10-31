Территорию «Плодушки» передали городу

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинские депутаты приняли в муниципальную собственность участок монастырской заимки. Это позволит организовать там парк или сквер. Ранее участок принадлежал Агентству ипотечного жилищного кредитования.

Теперь перед администрацией Челябинска стоит вопрос о дальнейшем развитии территории площадью 30 га. Сейчас там находится заброшенный плодово-ягодный сад. Ранее жители Ленинского района неоднократно просили разбить на месте "Плодушки" парк, но сделать это было нельзя, так как земля находилась в федеральной собственности. Депутаты пообещали учесть пожелания граждан.

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Все новости за 31.10.2017 г.»