Около миллиарда рублей инвестировано в развитие челябинского медгородка

Фото с сайта gubernator74.ru

Деньги направили на строительство зданий, покупку нового оборудования и автотехники. Это позволит построить в челябинском медгородке систему здравоохранения третьего уровня.

"Главная цель всех наших инвестиций в медицину — чтобы помощь оказывалась вовремя, качественно, бесплатно и без очередей", — отметил губернатор Борис Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Сегодня, 31 октября, глава региона посетил новую онкополиклинику и отремонтированный лечебный корпус детской клинической больницы, а также оценил масштаб обновления автопарка скорых Челябинской области. Было приобретено 55 машин, на это из бюджета региона потратили 110 млн рублей. Они пополнят автопарк больниц 18 городов и районов.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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