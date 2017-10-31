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Около миллиарда рублей инвестировано в развитие челябинского медгородка

31.10.2017 г. 14:51

Около миллиарда рублей инвестировано в развитие челябинского медгородка
Фото с сайта gubernator74.ru

Деньги направили на строительство зданий, покупку нового оборудования и автотехники. Это позволит построить в челябинском медгородке систему здравоохранения третьего уровня.

"Главная цель всех наших инвестиций в медицину — чтобы помощь оказывалась вовремя, качественно, бесплатно и без очередей", — отметил губернатор Борис Дубровский.

 

   Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

 

Сегодня, 31 октября, глава региона посетил новую онкополиклинику и отремонтированный лечебный корпус детской клинической больницы, а также оценил масштаб обновления автопарка скорых Челябинской области. Было приобретено 55 машин, на это из бюджета региона потратили 110 млн рублей. Они пополнят автопарк больниц 18 городов и районов.

 

 

   Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

 

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