  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +2 ... +4 C°
  • +1 ... +3 C°
  • 57.8716р. - 0.2117
  • 67.2179р. - 0.3097
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Мэрия Челябинска собирается изъять земельные участки у жителей ради строительства транспортной развязки

31.10.2017 г. 14:46

Мэрия Челябинска собирается изъять земельные участки у жителей ради строительства транспортной развязки
Фото с сайта cheladmin.ru

Речь идет о третей очереди путепровода на пересечении улиц Братьев Кашириных, Российской и Свободы. На сайте администрации опубликовано несколько постановлений об изъятии участков и расположенных на них зданиях. На этих территориях - на улицах Красноармейской и Нагорной - находятся частные дома.

"Местные жители утверждают, что они не хотят уезжать с этой улицы. Вполне вероятно, что начнутся споры по компенсациям и т.п.", - написал в блоге chelchel_ru в "Живом журнале" краевед Юрий Латышев. Сносить дома мэрия планирует для того, чтобы продолжить существующую возле цирка развязку - вывести ее по направлению к аэропорту через улицы Нагорную и Бажова.

 

   Источник: chelchel-ru.livejournal.com / yuvlatyshev

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 31.10.2017 г.»

Новости на эту тему