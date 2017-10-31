Мэрия Челябинска собирается изъять земельные участки у жителей ради строительства транспортной развязки

Фото с сайта cheladmin.ru

Речь идет о третей очереди путепровода на пересечении улиц Братьев Кашириных, Российской и Свободы. На сайте администрации опубликовано несколько постановлений об изъятии участков и расположенных на них зданиях. На этих территориях - на улицах Красноармейской и Нагорной - находятся частные дома.

"Местные жители утверждают, что они не хотят уезжать с этой улицы. Вполне вероятно, что начнутся споры по компенсациям и т.п.", - написал в блоге chelchel_ru в "Живом журнале" краевед Юрий Латышев. Сносить дома мэрия планирует для того, чтобы продолжить существующую возле цирка развязку - вывести ее по направлению к аэропорту через улицы Нагорную и Бажова.

Источник: chelchel-ru.livejournal.com / yuvlatyshev



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