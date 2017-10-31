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В Челябинской области закупили 55 машин скорой с климат-контролем

31.10.2017 г. 13:57

В Челябинской области закупили 55 машин скорой с климат-контролем
Фото с сайта gubernator74.ru

На это было выделено около 110 млн рублей по решению губернатора Бориса Дубровского. 23 автомобиля будут переданы Челябинску, 10 машин — Магнитогорску. Остальные скорые получат Троицк, Копейск, Сатка, Чебаркуль и другие города, а также районы региона.

Автомобили полностью соответствуют новому ГОСТу, который вступил в силу с 1 апреля 2017 года. Машины оснащены климат-контролем, мощной системой кондиционеров, также увеличено количество мест в салоне.

 

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