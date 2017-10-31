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Замглавы МИДа подтвердил участие Путина и Назарбаева в межрегиональном форуме в Челябинске

31.10.2017 г. 13:54

Замглавы МИДа подтвердил участие Путина и Назарбаева в межрегиональном форуме в Челябинске
Фото с сайта inform.kz

Григорий Карасин сообщил, что президенты приедут на Южный Урал 9 ноября. Сотрудничество с соседней республикой имеет глобальное значение для десятков российских регионов, подчеркнул замминистра иностранных дел в интервью телеканалу "Россия24".

«Наши лидеры чаще других общаются и на двусторонних мероприятиях. Кстати, 9 ноября у нас в Челябинске пройдет межрегиональный форум, в котором примут участие два президента — Нурсултан Абишевич Назарбаев и Владимир Владимирович Путин. Мы придаем этому особое значение, потому что десятки российских регионов контактируют и взаимодействуют со своими казахстанскими партнерами. Это не просто форумы. Это торгово-экономические связи, контакты между общественными организациями, взаимная выручка в вопросах, связанных с социальными делами», - отметил Григорий Карасин.

XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана будет проходить в Челябинске 8 и 9 ноября. Его тема – развитие человеческого капитала. Основные мероприятия состоятся на заводе «Русские электрические двигатели» индустриального парка "Станкомаш".

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