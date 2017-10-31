Обитатели челябинского зоопарка получили по тыкве

Фото с сайта chelzoo.ru

Полезные овощи попробовали обезьяны, мангусты, сурикаты, тигры, волки, лисы, выдра, росомаха и снежный барс. Зоологи решили порадовать животных в честь сбора осеннего урожая.

"Тыква — один из ценнейших по вкусовым качествам и по наличию витамином и микроэлементов овощ", — отметили сотрудники зоопарка.

Некоторые животные были рады угощению. Так, выдра Ваня уплетал тыкву за обе щеки. Тигры, барс, росомаха дали волю своим когтям. Многие обитатели зоопарка приняли овощ за игрушку и начали гонять оранжевый мяч по всему вольеру.

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Все новости за 31.10.2017 г.»