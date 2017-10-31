Синоптики объяснили причину тумана, который окутал Челябинскую область утром

Плохая видимость связана с прошедшими накануне дождями. "На охлажденную почву упали осадки, в атмосфере очень много влаги, и она испаряется", — рассказала Znak.com главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

На плохую видимость сегодня, 31 октября, жаловались жители Челябинской и Свердловской областей, Пермского края и Башкирии. В среду вероятность возникновения тумана будет меньше благодаря более сильному ветру.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 31.10.2017 г.»