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Синоптики объяснили причину тумана, который окутал Челябинскую область утром

31.10.2017 г. 13:47

Синоптики объяснили причину тумана, который окутал Челябинскую область утром

Плохая видимость связана с прошедшими накануне дождями. "На охлажденную почву упали осадки, в атмосфере очень много влаги, и она испаряется", — рассказала Znak.com главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

На плохую видимость сегодня, 31 октября, жаловались жители Челябинской и Свердловской областей, Пермского края и Башкирии. В среду вероятность возникновения тумана будет меньше благодаря более сильному ветру.

 

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