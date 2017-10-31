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Приставы арестовали Porche и Bentley челябинского бизнесмена за долг в 4 млн рублей

31.10.2017 г. 13:45

Приставы арестовали Porche и Bentley челябинского бизнесмена за долг в 4 млн рублей
Фото с сайта r74.fssprus.ru

У предпринимателя накопились неплатежи по двум исполнительным производствам. Первое было возбуждено в марте 2017 года. Тогда директора строительной фирмы обязали выплатить более 3 млн рублей за предоставление неверных сведений о доходах организации. Судебные приставы взыскали с нарушителя 800 тыс. рублей и наложили арест на коттедж бизнесмена в Чебаркульском районе и автопарк, состоящий из Bentley и двух Porche. Также челябинцу запретили выезжать за рубеж.

В сентябре в отношении должника возбудили второе исполнительное производство — о взыскании около 1,2 млн рублей. Поскольку бизнесмену по работе часто приходится выезжать в зарубежные командировки, он был вынужден погасить оба долга. Теперь может покидать пределы страны, но его автопарк и недвижимость до сих пор находятся под арестом. Их мужчине вернут после того, как он оплатит исполнительский сбор, который составляет около 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УФССП.

 

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