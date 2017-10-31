Новую схему дорожного движения в Челябинске разработает компания из Санкт-Петербурга

Фото с сайта today.kz

Она получила контракт на 32 млн рублей. Аукцион на разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на 2018–2032 годы проводили на сайте госзакупок. Всего было подано семь заявок. Победителем конкурса стала петербургская компания "Институт "Стройпроект". Второе место заняла пермская организация "Агентство дорожной информации РАДАР". Она предлагала выполнить работу за 25 млн рублей.

Фирма-победитель должна будет разработать схему, которая поможет снизить негативное влияние транспорта на окружающую среду и повысить пропускную способность дорог. Работу проведут в пять этапов. Первый, включающий исследования и опрос населения, должен быть завершен к 30 ноября. Вся работа по контракту будет сделана до 30 сентября 2018 года.

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