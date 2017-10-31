В Челябинске открыли новую онкополиклинику

Фото с сайта gubernator74.ru

Там разместили лабораторию с современным оборудованием, диагностические отделения и кабинеты приема по 29 направлениям. Строительство нового корпуса началось в 2015 году по решению губернатора Бориса Дубровского. Он поставил задачу возвести здание к осени 2017 года. Работы велись за счет средств областного бюджета. Около 200 млн рублей потратили на покупку медицинского оборудования.

Строительство новой поликлиники — один из шагов в развитии онкологии и ядерной медицины на Урале. Ранее были открыты нейтронный центр, хирургический корпус и отделение радионуклидной терапии. В старом здании поликлиники, которое было возведено в 1947 году, останутся бухгалтерия, хозяйственная служба и оргметотдел.

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Все новости за 31.10.2017 г.»