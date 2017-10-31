Дольщики «Речелстроя» выйдут на одиночные пикеты к резиденции губернатора и зданию минстроя

Фото с сайта rechelstroy.ru

Также акции пройдут возле Законодательного собрания и администрации города. Дольщики проблемного микрорайона "Чурилово Lake City" проведут пикеты в среду, 1 ноября, с 10 до 12 часов. В руках у них будут плакаты с лозунгами "Пязок (Андрей Пязок - собственник компании "Речелстрой" - прим. ред.) с деньгами, дольщики с долгами", "Минстрой, стройки ноль, где твой контроль", "От дольщиков не прячься, в глаза нам посмотри, пора тебе напрячься, Пязок, давай-ка выходи", "Речелстрой, дома дострой", "Губернатор, ты где? Дольщики в беде!".

Кроме того, люди выступят с требованием обеспечить контроль за расходованием средств. Речь идет о том, чтобы деньги, вырученные от продажи земли на аукционе, пошли по назначению - на строительство. Торги состоялись в конце сентября, и, как сообщили ранее в минстрое, это позволит привлечь 171 млн рублей для достройки домов.

"Нас постоянно кормят обещаниями. Дорожной карты до сих пор нет, в реестр обманутых дольщиков минстрой до сих пор не всех внес, а даже тех кому пришел положительный ответ, не включил в официальную статистику. Также будем требовать у губернатора жесткого контроля над движением денежных средств, их расходованием по сделке "Речелстроя" и "Икара" через агента, так как это было согласовано с правительством. Вот пусть контролируют, берут на себя ответственность и, наконец, заставят минстрой заняться своими прямыми обязанностями", - говорится в сообщении, размещенном в "Инициативной группе Чурилово Лейк Сити" в соцсети "ВКонтакте".

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