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В Магнитогорске из реки Урал достали тело утопленника
31.10.2017 г. 12:25
Фото с сайта chelspasatel.ru
Его увидели прохожие в районе Южного моста в 20 метрах от берега днем в понедельник, 30 октября. Один из очевидцев вызвал спасателей. Они доплыли до камышей, где обнаружили утонувшего мужчину. Тело вытащили на берег и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
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