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Иномарка насмерть сбила пешехода на северо-западе Челябинска
31.10.2017 г. 12:08
Авария произошла сегодня, 31 октября, ночью. Двое человек переходили дорогу по "зебре" на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чичерина, светофор там был отключен, и мигал желтый сигнал. На пешеходов наехал Mitsubishi Lancer. Женщину отвезли на скорой в больницу, но спасти ее не удалось. Мужчине назначено амбулаторное лечение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинску.
Как рассказал водитель иномарки, пешеходов не было видно из-за одежды темного цвета без светоотражающих элементов. Мужчина ехал по левому ряду по улице Чичерина и, как рассказал сотрудникам ГИБДД, перед перекрестком с Комсомольским проспектом снизил скорость. Асфальт был мокрым, что осложняло видимость. По словам водителя, когда фары осветили двоих человек, он пытался применить экстренное торможение и уйти влево, но правым передним углом зацепил девушку. Также мужчина сообщил, что ранее его штрафовали за пересечение стоп-линии и непропуск пешехода.
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