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Четыре человека, в том числе грудной ребенок, пострадали в ДТП в Челябинской области
31.10.2017 г. 10:55
Фото с сайта 74.мвд.рф
Авария произошла на 21-м километре дороги Кизильское – Бреды - Мариинское в понедельник, 30 октября. 68-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lada. За рулем второй машины находилась 30-летняя женщина.
Оба водителя и пассажиры, 44-летний мужчина и ребенок 2017 года рождения, получили травмы. Пострадавших отвезли в больницу, сообщили в ГИБДД.
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