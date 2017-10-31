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В Кыштыме пьяная женщина на Hyundai уснула за рулем и врезалась в КамАЗ
31.10.2017 г. 10:27
Фото с сайта 74.мвд.рф
Водитель иномарки получила травмы и находится в больнице. Авария произошла в понедельник, 30 октября, днем на улице Комарова. 38-летняя женщина на Hyundai Solaris уснула за рулем, машина выехала на встречную полосу, где двигался КамАЗ. За рулем грузовика находился 56-летний мужчина. По информации ГИБДД, женщина была пьяна, ее госпитализировали.
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