Власти Челябинской области задолжали адвокатам 17 млн рублей

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Юристам пришлось устроить забастовку, которую они прекратили только после обещания со стороны руководства управления МВД выплатить деньги. Адвокаты перестали выходить на следственные действия по назначению в середине октября, когда долг составил 12 млн рублей.

Глава областной адвокатской палаты Иван Казаков пояснил "Ъ", что вопрос обсуждался на совещании у губернатора Бориса Дубровского, а начальник местного главка МВД Андрей Сергеев признал долги. Для их погашения уже выделено 53 млн рублей. Затем "по просьбе губернатора", пишет издание, челябинские юристы решили приостановить акцию. «Еще три года назад мы обещали начать забастовку, но тогда деньги нашли, и долги были погашены»,— сказал Казаков.

По его словам, с середины прошлого года опять начались невыплаты, а к декабрю долги составили 9 млн рублей. На весь 2017 год при потребности в 75 млн рублей было выделено лишь 42 млн рублей. «На 30 сентября этого года долги составляли 12 млн рублей, а к концу октября эта сумма выросла до 17 млн рублей»,— рассказал представитель адвокатской палаты.

Проблема с оплатой труда адвокатов обострилась и в других регионах. Так, в Свердловской области юристы обещают устроить забастовку с 1 ноября.

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