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В Челябинск не пустили пять тонн рогов марала из Казахстана
31.10.2017 г. 08:02
Фото с сайта www.fsvps.ru
Незаконный груз задержали возле Троицка. Мараловые рога везли из казахстанского города Саркан в столицу Южного Урала. У перевозчика отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. Нарушение обнаружили сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Перевозчик должен будет заплатить штраф за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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