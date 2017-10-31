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В Челябинск не пустили пять тонн рогов марала из Казахстана

31.10.2017 г. 08:02

В Челябинск не пустили пять тонн рогов марала из Казахстана
Фото с сайта www.fsvps.ru

Незаконный груз задержали возле Троицка. Мараловые рога везли из казахстанского города Саркан в столицу Южного Урала. У перевозчика отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. Нарушение обнаружили сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Перевозчик должен будет заплатить штраф за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

 

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