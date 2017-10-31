Хоккеисты тольяттинской «Лады» отравились в Челябинске

Фото с сайта hctraktor.org

По данным издания «Спорт-Экспресс», команду поразила инфекция, из строя выбыло пять-шесть человек. Кроме того, травму получил основной вратарь Александр Лазушин.

Сегодня, 31 октября, клуб из Тольятти должен встретиться в Екатеринбурге с командой "Автомобилист". Туда хоккеисты приехали из Челябинска, где в воскресенье, 29 октября, сыграли с "Трактором". Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Как прокомментировал „URA.RU“ руководитель службы по связям с общественностью „Трактора“ Ян Пастухов, принимающая сторона не имеет отношения к питанию спортсменов. Их кормят в гостинице, где те проживают. Меню составляют свои доктор и диетолог. Перед игрой с "черно-белыми" и во время самого матча хоккеисты чувствовали себя хорошо, отметил Ян Пастухов. "Чем занималась команда „Лада“ после — этой информацией мы не владеем", - добавил представитель челябинского клуба.

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