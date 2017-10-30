  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +2 ... +4 C°
  • +1 ... +3 C°
  • 57.8716р. - 0.2117
  • 67.2179р. - 0.3097
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Челябинские футболисты в выездном матче разгромили сами себя, забив три мяча в свои ворота

30.10.2017 г. 16:54

Челябинские футболисты в выездном матче разгромили сами себя, забив три мяча в свои ворота

Это была последняя перед зимним перерывом игра первенства страны по футболу в группе «Урал-Приволжье». Футбольный клуб «Челябинск» в Саранске со счетом 0:3 уступил местной «Мордовии». Все три эпизода, которые привели к поражению, были автоголами.

"Возможно, игрокам «Челябинска» после заключительного матча нынешней осени стоит сходить в церковь", - написали пользователи в сообществе болельщиков команды в соцсети "ВКонтакте".

"Сурово вышло! Вратарь бедный играл сразу против двух команд, жаль его...", - прокомментировали видео на Youtube любители спорта.

Первый гол в матче, который прошел в субботу, 28 октября, был уже на третьей минуте. Остальные два - во втором периоде. Причем третий мяч был забит головой.

 

   Видео: Иван Жидов / youtube.com

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.10.2017 г.»

Новости на эту тему