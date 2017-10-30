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Челябинские футболисты в выездном матче разгромили сами себя, забив три мяча в свои ворота
30.10.2017 г. 16:54
Это была последняя перед зимним перерывом игра первенства страны по футболу в группе «Урал-Приволжье». Футбольный клуб «Челябинск» в Саранске со счетом 0:3 уступил местной «Мордовии». Все три эпизода, которые привели к поражению, были автоголами.
"Возможно, игрокам «Челябинска» после заключительного матча нынешней осени стоит сходить в церковь", - написали пользователи в сообществе болельщиков команды в соцсети "ВКонтакте".
"Сурово вышло! Вратарь бедный играл сразу против двух команд, жаль его...", - прокомментировали видео на Youtube любители спорта.
Первый гол в матче, который прошел в субботу, 28 октября, был уже на третьей минуте. Остальные два - во втором периоде. Причем третий мяч был забит головой.
Видео: Иван Жидов / youtube.com
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