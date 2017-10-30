Челябинская область первой в России введет новую систему управления качеством воздуха

Фото с сайта gubernator74.ru

Она включает в себя расширение полномочий властей в вопросах контроля состояния атмосферы и деятельности предприятий-загрязнителей. "Внедрение новых механизмов поможет навести порядок с воздухом и приведет к снижению выбросов", — отметил губернатор Борис Дубровский.

Законопроект, который был разработан правительством региона, поддержал комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Его председатель Владимир Бурматов заявил, что будет добиваться принятия инициативы. Также он отметил, что Южный Урал сможет претендовать на получение средств из федерального бюджета на совершенствование системы утилизации отходов. 1 млрд рублей будет распределен среди субъектов. Челябинская область будет конкурировать за деньги с 16 регионами. Борис Дубровский поручил министерству экологии подготовить необходимые документы для привлечения федерального финансирования.

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Все новости за 30.10.2017 г.»