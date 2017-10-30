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Убившего родителей челябинца отправили в колонию строгого режима на 14,5 года
30.10.2017 г. 14:44
Фото с сайта 1pnz.ru
Трагедия произошла 11 июня 2016 года в одной из квартир Курчатовского района. 20-летний житель Челябинска и его отец поссорились. Обиженный сын избил мужчину, а затем ударил несколько раз по голове молотком мать. Отец скончался на месте, женщина — через несколько недель в больнице.
После убийства челябинец поджег в квартире шкаф с одеждой и скрылся с места происшествия. Решением суда молодого человека отправили в колонию строгого режима на 14,5 года. После освобождения ему будет назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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