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Убившего родителей челябинца отправили в колонию строгого режима на 14,5 года

30.10.2017 г. 14:44

Убившего родителей челябинца отправили в колонию строгого режима на 14,5 года
Фото с сайта 1pnz.ru

Трагедия произошла 11 июня 2016 года в одной из квартир Курчатовского района. 20-летний житель Челябинска и его отец поссорились. Обиженный сын избил мужчину, а затем ударил несколько раз по голове молотком мать. Отец скончался на месте, женщина — через несколько недель в больнице.

После убийства челябинец поджег в квартире шкаф с одеждой и скрылся с места происшествия. Решением суда молодого человека отправили в колонию строгого режима на 14,5 года. После освобождения ему будет назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

 

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