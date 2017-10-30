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Находящийся в СИЗО экс-сенатор Константин Цыбко заявил, что ему нужно сделать МРТ головного мозга
30.10.2017 г. 14:12
Бывший член Совета Федерации жалуется на плохой слух и головокружения. Об этом он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии, которые посетили его в челябинском СИЗО №6. Поводом для встречи стали жалобы Цыбко на плохие условия содержания, в том числе маленькую камеру и неработающий санузел. В ходе разговора экс-сенатор заявил, что силовики хотели обворовать его семью.
"В моем деле содержатся адреса, все имущество, пин-коды карточек, номера счетов, все имущество моей семьи. Я вот ухожу, я же не могу забрать с собой свое дело. Вот сейчас сидит человек и переписывает номера моих карточек. А потом, хоп, и мою маму случайно ограбили. Я просил обеспечить конфиденциальность, но они не обеспечили", - цитирует заключенного пресс-служба ОНК.
На минувшей неделе Константину Цыбко отказали в личном участии в судебных заседаниях. Следующее назначено на 8 ноября. 27 октября Константин Цыбко покинул камеру следственного изолятора №6, его перевели в СИЗО Златоуста. Членам ОНК бывший сенатор сообщил, что там распустили слух: якобы Цыбко изнасиловал девушку. После этого обвиняемый боялся есть несколько дней, так как думал, что его могут отравить. Он сделал вывод, что его испытывают на прочность.
Константина Цыбко обвиняют в получении взяток. В начале августа суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей.
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