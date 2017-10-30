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Власти Челябинска ищут инвестора или концессионера для ремонта водо- и теплопроводов

30.10.2017 г. 14:02

Власти Челябинска ищут инвестора или концессионера для ремонта водо- и теплопроводов
Фото с сайта energy.s-kon.ru

На реконструкцию сетей необходимо 60 млрд рублей. Из них минимум 24 млрд понадобится в ближайшие 15-20 лет. Об этом сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Власти города продолжают поиски инвестора или концессионера для водных и тепловых сетей, потому что их ремонт требует серьезных вложений. В воскресенье, 29 октября, произошел прорыв трубы на улице Шаумяна, из-за чего затопило проезжую часть. Также без воды остались семь домов. В настоящее время ведутся работы по устранению аварии.

 

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