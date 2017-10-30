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Заколовший пациентку врач сядет на скамью подсудимых
30.10.2017 г. 13:59
Фото с сайта sledcom.ru
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении хирурга из Миасса, который случайно убил женщину во время операции. Медик проткнул иглой сердце во время откачки жидкости из плевральной полости в ноябре 2016 года. Врач с 30-летним стажем не заметил ранение. Своевременное удаление дренажной трубки, установленной в ходе операции, могло бы остановить кровотечение и спасти жизнь пожилой женщины, сообщили в областной прокуратуре.
Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения.
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