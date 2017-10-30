В Челябинске ждут Алексея Венедиктова

Главный редактор "Эха Москвы" планирует приехать в город 7 или 8 декабря. Точная дата пока не определена. Один из главных пунктов программы визита Алексея Венедиктова - интервью с губернатором Челябинской области. Однако пока в этом вопросе нет ясности, поскольку не известно, будет ли Борис Дубровский в эти дни в регионе.

Между тем главный редактор "Эха Москвы" собирается спросить у губернатора о перспективах по исправлению экологической ситуации на Южном Урале, проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС, обстановке с коррупцией, развитии туризма, малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в эфире "Челябинского эха" Алексей Венедиктов будет отвечать на вопросы слушателей. Еще один пункт программы - церемония вручения бизнес-премии "Сделано в Челябинске". Также планируется встреча со студентами.

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Все новости за 30.10.2017 г.»