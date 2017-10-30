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Власти пообещали учесть пожелания челябинцев в планах по ремонту дорог на 2018 год

30.10.2017 г. 12:34

Власти пообещали учесть пожелания челябинцев в планах по ремонту дорог на 2018 год
Фото с сайта pravmin74.ru

До конца сезона в городе планируют сдать четыре километра обновленных магистралей. Работа по их строительству ведется в рамках муниципальных программ. В данный момент новое дорожное покрытие укладывают на улицах Шмакова, Сумина, Столыпина, Родионова, Тепличной, Трашутина. Также строят транспортную развязку по Братьев Кашириных и реконструируют Енисейскую.

Предварительные итоги сезона подвел начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин. По его словам, в рамках реализации федеральных программ в этом году отремонтировали 13 челябинских улиц. На это было выделено 700 млн рублей из бюджета страны. Общая площадь дорог, которые будут отремонтированы к концу года, составит более миллиона квадратных метров. Окончательные итоги подведут в декабре, когда завершатся все работы.

 

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