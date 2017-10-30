Челябинская школа по спортивной гимнастике получила новое ковровое покрытие

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Оно было закуплено по поручению губернатора Бориса Дубровского. В апреле 2017 года заслуженный тренер России Андрей Коротков на личном приеме у главы региона попросил помочь школе олимпийского резерва №4 с покупкой гимнастического ковра, так как прежнее покрытие устарело.

Стоимость нового — около 3 млн рублей. Часть средств была выделена из федерального бюджета в рамках софинансирования. Новый спортивный снаряд соответствует всем требованиям проведения международных соревнований. На сегодняшний день подобные ковровые покрытия есть только в пяти городах России.

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Все новости за 30.10.2017 г.»