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Каждый седьмой работодатель Челябинской области ищет инженера
30.10.2017 г. 11:23
Фото с сайта legkopolezno.ru
Профессия занимает второе место в списке самых востребованных. Около 14% вакансий на рынке труда региона посвящены поиску работников производственной сферы. Исследование провел сайт HeadHunter к Дню инженера.
Конкуренция в отрасли производства — три человека на одну позицию. В целом по рынку труда области этот показатель составляет четыре человека на место. Наиболее востребованы специалисты в сфере машиностроения — 34% вакансий в отрасли производства. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели, составляет 35 тыс. рублей. Больше всего инженеры нужны в Челябинске, Магнитогорске и Миассе.
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