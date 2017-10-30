Каждый седьмой работодатель Челябинской области ищет инженера

Фото с сайта legkopolezno.ru

Профессия занимает второе место в списке самых востребованных. Около 14% вакансий на рынке труда региона посвящены поиску работников производственной сферы. Исследование провел сайт HeadHunter к Дню инженера.

Конкуренция в отрасли производства — три человека на одну позицию. В целом по рынку труда области этот показатель составляет четыре человека на место. Наиболее востребованы специалисты в сфере машиностроения — 34% вакансий в отрасли производства. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели, составляет 35 тыс. рублей. Больше всего инженеры нужны в Челябинске, Магнитогорске и Миассе.

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