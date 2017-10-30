В Челябинске будут судить цыганку, которая «сняла порчу» за 7 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

В декабре 2016 женщина встретила на улице в поселке Чурилово местную жительницу. Цыганка сообщила, что на прохожую наложена порча, и предложила снять ее с помощью проведения обрядов. По данным областной прокуратуры, женщины провели несколько встреч, на которых потерпевшая передала гадалке два телефона, килограмм ювелирных украшений и около 5 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 7 млн рублей.

Часть денег цыганка вложила в покупку земельного участка в Свердловской области. Остальные средства были потрачены на ремонт в доме, приобретение мебели. В ходе следствия жилье было переоформлено на потерпевшую. Цыганке грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

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