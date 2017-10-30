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Трехмесячная девочка замерзла насмерть в холодном доме в Челябинской области
30.10.2017 г. 11:06
Тело ребенка в коляске обнаружила мать, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном комитете России.
Все произошло в жилом доме в одном из поселков Нагайбакского района. Утром 18 октября женщина обнаружила трехмесячную дочь без признаков жизни. В этот дом жительница Магнитогорска переехала с еще одним ребенком, двухлетним, за два дня до трагедии. По словам женщины, в помещении было холодно, потому что она его не отапливала. Судебно-медицинское исследование подтвердило: младенец скончался от переохлаждения.
В действиях матери есть признаки неосторожного причинения смерти девочке, отметили следователи. Специалистам предстоит провести полное и всестороннее расследование, назначена еще одна экспертиза.
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