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Трехмесячная девочка замерзла насмерть в холодном доме в Челябинской области

30.10.2017 г. 11:06

Трехмесячная девочка замерзла насмерть в холодном доме в Челябинской области
Фото с сайта gorodkirov.ru

Тело ребенка в коляске обнаружила мать, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном комитете России.

Все произошло в жилом доме в одном из поселков Нагайбакского района. Утром 18 октября женщина обнаружила трехмесячную дочь без признаков жизни. В этот дом жительница Магнитогорска переехала с еще одним ребенком, двухлетним, за два дня до трагедии. По словам женщины, в помещении было холодно, потому что она его не отапливала. Судебно-медицинское исследование подтвердило: младенец скончался от переохлаждения.

В действиях матери есть признаки неосторожного причинения смерти девочке, отметили следователи. Специалистам предстоит провести полное и всестороннее расследование, назначена еще одна экспертиза.

 

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