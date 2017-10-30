Заключенный челябинской колонии за год обогатился на 1,5 млн рублей

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Деньги он вместе с сообщником получал, обещая другим арестантам содействовать в решении вопроса об условно-досрочном освобождении. Двое отбывающих наказание мужчин связались по мобильному телефону с риелторами и договорились с ними о совершении сделок с жильем. Нескольким заключенным они обещали помочь с УДО. Для этого арестанты или их родственники должны были продать имеющуюся недвижимость и перечислить деньги на банковский счет, который открыли организовавшие мошенническую схему заключенные.

Никакого содействия в досрочном освобождении никто из осужденных так и не увидел. Кроме того, мошенники связались по интернету с женщиной-предпринимателем, представились бизнесменами и предложили ей инвестировать 350 тыс. рублей якобы для пополнения оборотных средств. Полученными деньгами также распорядились по своему усмотрению.

Всего заключенным удалось похитить около 1 млн 400 тыс. рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генпрокурора Юрий Пономарев. С учетом не отбытого ранее наказания организатору схемы назначено 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф в сумме 300 тыс. рублей, сообщили в Генпрокуратуре.

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Все новости за 30.10.2017 г.»