Челябинцы чаще интересуются квартирами на первых и последних этажах

Фото с сайта urbanus.ru

Их просматривают на 20-30 % больше, чем все остальные. Покупатели считают, что такие квартиры пользуются меньшей популярностью, поэтому они дешевле. По данным N1.RU, стоимость жилья на первых этажах действительно ниже, а вот на верхних — ничем не отличается. Так, средняя квартира в новостройке Челябинска стоит 2 млн рублей. Жилье на первых этажах на 20% дешевле. Средняя цена квартиры составляет 1,67 млн рублей.

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