В Челябинской области появится первый на Урале вегетарианский эко-поселок

Фото с сайта world-realestate.org

Он получит название Тихомирово. Поселок будет располагаться в Чебаркульском районе рядом с водохранилищем Камбулат. На территории Тихомирово запретят алкоголь, выращивание животных и птиц ради употребления в пищу. Площадь поселка — около 1000 га. Ожидается, что там будет проживать 60-70 семей. Также в поселке планируют выращивать эко-продукцию. В настоящее время уже семь будущих жителей получили документы, подтверждающие право собственности на землю, сообщает агентство "Урал-пресс-информ".

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.10.2017 г.»