Челябинск
- -1 ... +1 C°
- 0 ... -2 C°
- 58.0833р. + 0.3190
- 67.5276р. - 0.7614
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинской области появится первый на Урале вегетарианский эко-поселок
30.10.2017 г. 10:05
Фото с сайта world-realestate.org
Он получит название Тихомирово. Поселок будет располагаться в Чебаркульском районе рядом с водохранилищем Камбулат. На территории Тихомирово запретят алкоголь, выращивание животных и птиц ради употребления в пищу. Площадь поселка — около 1000 га. Ожидается, что там будет проживать 60-70 семей. Также в поселке планируют выращивать эко-продукцию. В настоящее время уже семь будущих жителей получили документы, подтверждающие право собственности на землю, сообщает агентство "Урал-пресс-информ".
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 27.10.2017 г. Челябинцы смогут попробовать пиццу из горохового сыра
- 17.08.2017 г. В Челябинске родился первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО в новом перинатальном центре
- 10.02.2017 г. Почти 2 тыс. процедур ЭКО проведут в Челябинске бесплатно
- 02.10.2015 г. Гигантское печенье испекут в Челябинске
- 12.01.2015 г. Челябинские производители ведут импортозамещение в области лечения бесплодия