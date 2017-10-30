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В Озерске двое подростков провалились под лед городского водоема

30.10.2017 г. 09:51

В Озерске двое подростков провалились под лед городского водоема
Фото с сайта old.sakha.gov.ru

Обоих спасли, но одного пришлось отправить в реанимацию. Все произошло вечером в воскресенье, 29 октября. Крики о помощи услышали прохожие. Они увидели двух подростков, которые барахтались в 200 м от берега в полынье озера Большая Нанога. Были вызваны медики и спасатели, а также машина пожарной части для освещения места.

Один из подростков добрался до камышей и вышел на берег самостоятельно. Он отказался от госпитализации. Другой мальчик ушел под воду. Его на берег вытащил спасатель. Подростка увезли в реанимацию с сильным переохлаждением, сообщили в службе спасения Озерска.

 

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