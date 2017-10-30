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В Челябинской области ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад
30.10.2017 г. 09:38
Андрей Маслов ушел из дома в селе Карабатан Еткульского района 19 октября. Мужчина - уроженец Пласта.
Приметы пропавшего: на вид 25-30 лет, худощавое телосложение, рост 160-165 сантиметров, овальное лицо, короткие волосы, светлые глаза, прямой нос, тонкие губы, оттопыренные уши. Был одет в темно-синий спортивный костюм, куртку такого же цвета с капюшоном, зимние черные туфли, черную шапку.
Фото: Пресс-служба управления МВД по Челябинской области
Информацию о пропавшем просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Еткульскому району 8(35145)2–15-78, в Отдел уголовного розыска ОМВД России по Еткульскому району – 89993710447, 89080551748, 02, либо в ближайший отдел полиции, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
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