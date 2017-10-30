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Челябинцы на стыке этой и следующей недель будут отдыхать три дня подряд

30.10.2017 г. 08:44

Челябинцы на стыке этой и следующей недель будут отдыхать три дня подряд
Фото с сайта er.ru

Кроме субботы и воскресенья, нерабочим днем станет понедельник, 6 ноября. Длинные выходные ожидают всех россиян благодаря празднику - Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. В связи с тем, что в этом году дата выпала на субботу, понедельник и стал нерабочим. В пятницу, 3 ноября, трудовой день будет сокращен на час.

День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается с 2005 года. Связан он с историческими событиями. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Они показали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

 

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