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В Челябинске ожидаются дожди и сильный ветер
30.10.2017 г. 08:37
Фото с сайта vkpress.ru
Сегодня, 30 октября, столбики термометров поднимутся до +3. Ветер будет южный, 6-11 м/с. Синоптики обещают облачную погоду, возможны небольшие осадки в виде дождя.
По данным гидрометцентра России, в ночь на вторник ожидается -1 градус. На отдельных участках дорог будет скользко. Во вторник днем в городе прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь, температура воздуха составит +4 градуса.
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