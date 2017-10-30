Центр Челябинска затопило из-за коммунальной аварии

Скриншот видео с сайта vk.com/region_chelyaba

Прорыв трубы произошел в районе дома №91 по улице Шаумяна в воскресенье, 29 октября. Из-за аварии на дороге образовалась лужа. Вода затопила участок улицы Шаумяна от Доватора до Курчатова. Видео с места ЧП один из очевидцев разместил в группе "Регион-74 | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".

На данный момент без воды остаются семь домов. В ближайшее время начнутся работы по устранению аварии.

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