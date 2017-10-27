В условиях содержания Константина Цыбко в СИЗО №1 обнаружили нарушения

Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Площадь камеры, в которой содержится бывший сенатор, не соответствует санитарным нормам. Сейчас в семиметровой комнате находятся двое заключенных, хотя на каждого арестанта должно выделяться по четыре квадратных метра. К прибытию в изолятор уполномоченного по правам человека в регионе Маргариты Павловой и председателя ОНК Василия Катанэ в помещении сделали ремонт. Однако санузел по-прежнему не работает. Это нарушает минимальные стандартные правила обращения с заключенными.

Поводом для проверки стали жалобы Константина Цыбко и его заявление в суде о "пыточных" условиях. По итогам посещения рекомендовано устранить нарушения — сделать камеру одноместной и отремонтировать санузел, сообщили в аппарате уполномоченного.

Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области

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Все новости за 27.10.2017 г.»