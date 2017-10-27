Офисные компьютеры в Челябинске атаковал вирус Bad Rabbit

Фото с сайта gov39.ru

Угроза распространяется через фальшивое обновление программы Adobe Flash - пользователи сами активируют ее, заражая свои ПК. Вирус блокирует доступ к файлам, после чего предлагает выкупить их по цене, равной более чем 15 тыс. рублей за файл.

Угрозу для челябинских организаций и предприятий выявили в "Ростелекоме" в процессе мониторинга сетей корпоративных клиентов. Компания предупредила партнеров о вирусе. Сейчас атака продолжается на территории России и некоторых других стран.

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. Ранее были зафиксированы эпидемии, связанные с распространением вирусов NotPetya и WannaCry, которым подверглись многие российские компании и государственные учреждения, напомнили в пресс-службе "Ростелекома".

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Все новости за 27.10.2017 г.»