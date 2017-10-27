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В Челябинске пройдут бизнес-свидания для стартаперов и инвесторов

27.10.2017 г. 17:25

В Челябинске пройдут бизнес-свидания для стартаперов и инвесторов
Фото с сайта gump74.ru

Это будет отборочным этапом государственной программы "Ты - предприниматель". Мероприятие "Фабрика бизнес-идей" состоится во вторник, 31 октября. В формате быстрых свиданий начинающие предприниматели будут пытаться получить "лайки" от опытных бизнесменов. На описание проекта дается всего три минуты. За это время стартаперы должны заинтересовать экспертов своей бизнес-идеей и получить обратную связь.

 

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