В Челябинске пройдут бизнес-свидания для стартаперов и инвесторов

Фото с сайта gump74.ru

Это будет отборочным этапом государственной программы "Ты - предприниматель". Мероприятие "Фабрика бизнес-идей" состоится во вторник, 31 октября. В формате быстрых свиданий начинающие предприниматели будут пытаться получить "лайки" от опытных бизнесменов. На описание проекта дается всего три минуты. За это время стартаперы должны заинтересовать экспертов своей бизнес-идеей и получить обратную связь.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.10.2017 г.»