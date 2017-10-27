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Челябинцы намерены жаловаться в прокуратуру на решение мэрии об открытии платных парковок
27.10.2017 г. 17:21
Эксперты видят в опубликованных на сайте администрации постановлениях, связанных с коммерческими стоянками в центре, злоупотребление полномочиями. В частности, такое мнение в эфире "Челябинского эха" высказал директор компании "КЭМП" Яков Гуревич. По его словам, если платные парковки появятся, население будет терять порядка 500 млн рублей в год, а сам город никакого эффекта не получит. Более того, сейчас можно сделать вывод, что перед публикацией документов никакая обосновательная работа не проводилась, отметил эксперт.
"Постановление принято, и схема нарисована и утверждена. А теперь одновременно у нас сейчас проходит конкурс, его городская администрация проводит по комплексной схеме дорожной сети. И там прописаны вопросы с парковками. Победитель этого конкурса должен будет дать предложения, обоснование и все прочее по парковкам. Это подтверждает, что эта работа обосновательная в принципе не делалась, может появиться не ранее, чем через год. Зачем издавать какие-то постановления и что-то сейчас делать, если заведомо нет никаких обоснований. И мэрия это подтвердила. Следующий момент. Если мэрия приняла постановление, будем считать, что эта работа выполнена. Нельзя эту же работу заказать повторно и заплатить за нее 35 млн рублей, которые стоят по аукциону. Это еще одно злоупотребление", - сказал Яков Гуревич.
Он добавил, что многие жители города пойдут жаловаться в прокуратуру, чтобы постановления были отменены. Также сообщил, что собирается сделать это сам. Список платных парковок был опубликован на минувшей неделе. В нем значится 68 площадок, расположенных в центре Челябинска. В документах говорится, что предусмотрены разные тарифы. Максимальный составит 100 рублей в час.
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