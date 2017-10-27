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Челябинских школьников досрочно отправили на каникулы из-за вспышки пневмонии

27.10.2017 г. 17:19

Челябинских школьников досрочно отправили на каникулы из-за вспышки пневмонии
Фото с сайта gornovosti.ru

Воспаление легких обнаружили у семи учеников образовательного учреждения №15. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области и администрация школы приняли решение сегодня, 27 октября, досрочно отправить детей на осенние каникулы. По плану они должны были начаться в понедельник.

На этой неделе в Еманжелинске от пневмонии скончалась шестилетняя девочка. По факту смерти ребенка проводится проверка.

 

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