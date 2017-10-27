90% заявлений о постановке на кадастровый учет южноуральцы подали через МФЦ

Фото с сайта cheladmin.ru

За полгода этот показатель вырос на 10%. Положительной динамики удалось добиться в рамках реализации "дорожной карты" по целевой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества". Ее в феврале 2017 года утвердил губернатор Борис Дубровский.

В документе указано, что до конца года доля услуг по постановке на кадастровый учет через МФЦ должна составить 70%. Установленный показатель удалось превзойти еще в начале года, а к октябрю он вырос до 90%.

МФЦ начали принимать документы по услугам Росреестра в 2013 году. Тогда в регионе работало всего семь центров. Сегодня в Челябинской области существует 55 МФЦ, в которых можно поставить недвижимость на кадастровый учет.

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Все новости за 27.10.2017 г.»