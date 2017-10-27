Челябинская область вошла в список проблемных регионов по подготовке к отопительному сезону

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Об этом сказано в докладе главы минстроя Михаила Меня, который был представлен на совещании президента с правительством. В настоящее время отопительный сезон начался в 76 регионах. Согласно отчетам, уровень выполнения предзимних работ составляет более 99%.

Помимо Челябинской, беспокойство вызывают Кемеровская, Иркутская области и Забайкальский край, сказано в докладе министра. Лучше всего к зиме подготовились Москва, Камчатский край, республики Башкорстан, Татарстан и Алтай, Самарская, Тульская, Липецкая и Новосибирская области.

На отсутствие отопления жаловались жители нескольких населенных пунктов Южного Урала. Самая сложная ситуация была в Троицке, где треть домов остались без тепла из-за износа сетей. Также отопительный сезон был сорван в Аргаяшском, Нагабайском и Красноармейском районах и в Копейске.

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Все новости за 27.10.2017 г.»